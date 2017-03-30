Мосты Петербурга завершат технические разводки в конце декабря

Сезон навигации в Северной столице давно завершился.

Мосты Санкт-Петербурга официально закрываются на зиму. 27 декабря на них пройдут заключительные в сезоне технические разводки. Об этом сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

Несмотря на то, что навигационный сезон завершился в начале ноября, мосты продолжали разводить по ночам для проведения профилактических работ. Однако с 27 декабря автомобилистам больше не нужно будет беспокоиться о расписании разводки мостов.

В течение последней недели декабря переправы всё же будут несколько раз разводиться: мост Александра Невского будет разводиться каждую ночь, Тучков мост — в ночь с 23 на 24 декабря, а Биржевой мост — в ночь с 25 на 26 декабря.

Разводка и разводка мостов может быть осуществлена в указанные промежутки времени, но не обязательно займёт всё указанное время. Следить за актуальной информацией можно на официальном сайте компании.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге запустили рабочее движение по Витебской развязке ШМСД.

Фото: Piter.TV