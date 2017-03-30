В Петербурге запустили рабочее движение по Витебской развязке ШМСД

Расчётная скорость движения — 120 км/ч.

В Санкт-Петербурге официально запущено рабочее движение по долгожданному участку Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) — Витебской развязке. Автомобили начали движение по первому участку трассы в воскресенье, 22 декабря, во время общероссийской церемонии открытия транспортных объектов. В мероприятии по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин.

"В Санкт-Петербурге открывается Витебская развязка. Она станет первым этапом в создании перспективной Широтной магистрали, позволит горожанам выбирать более удобные маршруты" президент Российской Федерации Владимир Путин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался о выполнении поручения президента, данного три года назад, и подчеркнул, что Витебская развязка — пример слаженной работы правительства России, городских властей и частного бизнеса.

Первый этап ШМСД позволит обеспечить въезд грузового транзитного транспорта на ЗСД, снизить загруженность дорог на 70 тысяч автомобилей в сутки и улучшить транспортное сообщение между восточными районами и центром города.

Министр Марат Хуснуллин дал разрешение на открытие движения по всем новым дорогам России. Автомобили поехали по новой трассе под аплодисменты, а президент поздравил Петербург с запуском движения на этом участке.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Дворцовой площади зажглись огни на главной ёлке Петербурга.

Фото: kremlin.ru