На Дворцовой площади зажглись огни на главной ёлке Петербурга

Украсили новогоднее дерево в традиционном винтажном стиле.

На Дворцовой площади состоялось торжественное зажжение огней на главной городской ёлке. 23-метровая зимняя красавица, украшенная ретро-игрушками, создающими атмосферу домашнего праздника, стала центром внимания жителей и гостей города.

Ель, возраст которой составляет около 90 лет, а вес — 10 тонн, была привезена из Выборгского района Ленинградской области. На церемонии открытия присутствовал Дед Мороз, который с радостью отметил прекрасную праздничную атмосферу.

Главная ёлка Петербурга будет радовать горожан на Дворцовой площади до конца январских каникул, а именно до 14 января. Рядом с ней уже открыты горка с ватрушками для катания и рождественская ярмарка.

На открытие новогодней ёлки пришли семьи с детьми, а также бабушки и дедушки с внуками. Все активно фотографировались на фоне главной красавицы площади, наслаждаясь праздничным настроением.

Ранее Piter.TV сообщал, что новогодний транспорт выйдет на дороги Петербурга.

Видео: ВКонтакте / Александр Беглов