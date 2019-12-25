Технические разводки мостов пройдут на неделе в Петербурге

Указанные в графике временные промежутки обозначают период, в течение которого движение будет ограничено.

В Петербурге пройдут технические разводки мостов для межнавигационного обслуживания, в связи с чем движение по переправам будет временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

График разводки мостов:

С 30 на 31 марта и с 31 марта на 1 апреля:

Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00

Биржевой мост — с 02:00 до 04:55

С 1 на 2 апреля:

Володарский мост — с 02:00 до 05:30

Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00

Тучков мост — с 02:00 до 04:55

Гренадерский мост — с 01:30 до 04:30

Со 2 на 3 апреля:

Володарский мост — с 02:00 до 05:30

Троицкий мост — с 01:20 до 04:50

Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00

Тучков мост — с 02:00 до 04:55

Гренадерский мост — с 01:30 до 04:30

В "Мостотресте" уточнили, что указанные временные промежутки обозначают период, в течение которого движение будет ограничено. Разводка и наводка мостов могут быть выполнены в любой момент в рамках этого времени. При этом уровень подъёма крыла для технического обслуживания не всегда заметен со стороны.

Следить за положением крыльев можно на сайте "Мостотреста" и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Фото: Piter.TV