Технические разводки мостов пройдут на неделе в Петербурге

В Петербурге пройдут технические разводки мостов для межнавигационного обслуживания, в связи с чем движение по переправам будет временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".
График разводки мостов:
С 30 на 31 марта и с 31 марта на 1 апреля:
Большеохтинский мост — с 02:00 до 05:00
Биржевой мост — с 02:00 до 04:55
С 1 на 2 апреля:
Володарский мост — с 02:00 до 05:30
Мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10
Троицкий мост — с 01:20 до 04:50
Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
Тучков мост — с 02:00 до 04:55
Гренадерский мост — с 01:30 до 04:30
Со 2 на 3 апреля:
Володарский мост — с 02:00 до 05:30
Троицкий мост — с 01:20 до 04:50
Благовещенский мост — с 01:25 до 05:00
Тучков мост — с 02:00 до 04:55
Гренадерский мост — с 01:30 до 04:30
В "Мостотресте" уточнили, что указанные временные промежутки обозначают период, в течение которого движение будет ограничено. Разводка и наводка мостов могут быть выполнены в любой момент в рамках этого времени. При этом уровень подъёма крыла для технического обслуживания не всегда заметен со стороны.
Следить за положением крыльев можно на сайте "Мостотреста" и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".
