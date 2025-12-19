После снегопадов очищают более 450 мостов и набережных в Петербурге

Особое внимание уделяют ключевым набережным и Володарскому мосту.

В Санкт-Петербурге в условиях зимней непогоды развернуты масштабные работы по уборке снега и борьбе с гололедицей. Как сообщили в пресс-службе государственного предприятия "Мостотрест", подрядные организации круглосуточно очищают более 450 объектов транспортной инфраструктуры под контролем специалистов предприятия.

В зоне ответственности — мосты, набережные, пешеходные переходы и тротуары. Особое внимание уделяется ключевым городским магистралям, включая Октябрьскую и Адмиралтейскую набережные, а также Володарский мост, который является важной связующей артерией между районами города.

Параллельно работы ведутся на пешеходных зонах и в подземных переходах, в том числе у Дунайского проспекта во Фрунзенском районе, на Свердловской набережной и Ручьевском путепроводе.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"