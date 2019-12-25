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Мост у крепости Копорье протаранила иномарка
Сегодня, 13:32
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lizapoluda

Мост у крепости Копорье протаранила иномарка

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Машина съехала с возвышенности.

В понедельник, 22 июня, автомобиль на скорости влетел в опору моста крепости Копорье в Ломоносовском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Согласно данным очевидцев, водитель иномарки не справилась управлением и врезался в ограждение, которое находилось под возвышенностью.

Отметим, что крепость Копорье является музеем и объектом исторического наследия.

Ранее мы рассказали о том, что внедорожник главы администрации врезался в жилой дом в Луге.

Фото: ВКонтакте / spb_today

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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