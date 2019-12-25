Мост у крепости Копорье протаранила иномарка

Машина съехала с возвышенности.

В понедельник, 22 июня, автомобиль на скорости влетел в опору моста крепости Копорье в Ломоносовском районе. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



Согласно данным очевидцев, водитель иномарки не справилась управлением и врезался в ограждение, которое находилось под возвышенностью.

Отметим, что крепость Копорье является музеем и объектом исторического наследия.

Ранее мы рассказали о том, что внедорожник главы администрации врезался в жилой дом в Луге.

Фото: ВКонтакте / spb_today