Информации о пострадавших нет.

Мост между двумя селами частично обрушился в Приморском крае. Об этом рассказали представители региональной Единой дежурной диспетчерской службы. По данным чиновников, пострадал участок переправы от Кугуков до Борисовки Уссурийского городского округа.

Обрушилась часть мостового сооружения. заявление ЕДДС

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Временно остановлено транспортное движение по участку. На данный момент связь с населенными пунктами можно осуществить по объездной дороге. Представители аварийной бригады проводят осмотр места падения конструкции.

С дома на Непокоренных опять обрушилась штукатурка.

Фото: Piter.tv