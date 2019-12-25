  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мост между двумя селами частично обрушился в Приморском крае
Сегодня, 9:38
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Мост между двумя селами частично обрушился в Приморском крае

0 0

Информации о пострадавших нет.

Мост между двумя селами частично обрушился в Приморском крае. Об этом рассказали представители региональной Единой дежурной диспетчерской службы. По данным чиновников, пострадал участок переправы от Кугуков до Борисовки Уссурийского городского округа.

Обрушилась часть мостового сооружения.

заявление ЕДДС

В настоящее время сведений о пострадавших нет. Временно остановлено транспортное движение по участку. На данный момент связь с населенными пунктами можно осуществить по объездной дороге. Представители аварийной бригады проводят осмотр места падения конструкции.

С дома на Непокоренных опять обрушилась штукатурка.

Фото: Piter.tv

Теги: мост, обрушение, приморский край
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии