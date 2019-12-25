Мост между двумя селами частично обрушился в Приморском крае. Об этом рассказали представители региональной Единой дежурной диспетчерской службы. По данным чиновников, пострадал участок переправы от Кугуков до Борисовки Уссурийского городского округа.
Обрушилась часть мостового сооружения.
заявление ЕДДС
В настоящее время сведений о пострадавших нет. Временно остановлено транспортное движение по участку. На данный момент связь с населенными пунктами можно осуществить по объездной дороге. Представители аварийной бригады проводят осмотр места падения конструкции.
С дома на Непокоренных опять обрушилась штукатурка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все