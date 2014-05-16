Мост через реку Свирь разведут 7 августа

Проезд будет перекрыт с 12:50 до 15:00.

На автодороге федерального значения Р-21 "Кола" Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией 7 августа будет закрыт проезд для автомобилей. Об этом сообщили на портале "Бриф24" со ссылкой на ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение транспорта будет заблокировано на два часа. Ограничения будут действовать в районе города Лодейное Поле с 12:50 до 15:00. Они связаны с разводкой моста через реку Свирь для прохода яхты "Хортица".

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Северо-Запад") сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 "Кола" (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 7 августа 2024 года в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Данный мост совмещенный. Переправа предназначена для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

Ранее мы писали, что в ближайшие пять лет в Московском районе обновят 65 тыс. метров тепловых сетей.

Фото: Telegram / ФКУ Упрдор Северо-Запад