В ближайшие пять лет в Московском районе обновят 65 000 метров тепловых сетей

До конца 2028 года также планируется провести техническое перевооружение 11 котельных и модернизацию 2 центральных тепловых пунктов.

В ближайшие пять лет ГУП ТЭК и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" обновят на территории Московского района более 65 тысяч метров тепловых сетей – к реконструкциям общим объемом более 17 500 метров компании приступят уже в этом году и продолжат в 2025-2026 гг. Об этом сообщил Комитет по энергетике.

Среди таких объектов ГУП "ТЭК": замена более 2000 метров трубопроводов от 3-й Московской котельной, которая обеспечивает теплом и горячей водой более 67 000 жителей, а также реконструкция более 4200 метров труб в Авиагородке.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" приступит к обновлению более 11 тысяч метров трубопроводов распределительных сетей "Алтайская" и "Космонавтов". В этом году на объектах начнут монтаж временных трубопроводов.

До конца 2028 года также планируется провести техническое перевооружение 11 котельных и модернизацию 2 центральных тепловых пунктов. Также для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в уже сложившейся застройке будет предусмотрены мероприятия по резервированию источников тепла, которые смогут страховать мощности основной котельной при нештатной ситуации.

За эту неделю теплоэнергетики проведут 30 гидравлических испытаний в восьми районах Петербурга.

Фото: Комитет по энергетике