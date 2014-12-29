Мост через Вуоксу в Ленобласти планируют отремонтировать за 161 млн рублей

Комитет государственного заказа уже объявил конкурс.

На автодороге Каменногорск — Дубинино отремонтируют мост через Вуоксу. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Комитет государственного заказа уже объявил конкурс, начались поиски подрядчика. Отметим, что заявки будут принимать от компаний до 16 сентября. 20 сентября станет известно итоговое решение.

Специалистам предстоит откремонтировать дорожное покрытие, ограждения, установить знаки для автомобилистов.

Сдать проект нужно октября 2024 года. Начальная сумма контракта составляет 161 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: на Ушаковском мосту завершился ремонт.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"