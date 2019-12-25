  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ушаковском мосту завершился ремонт
Сегодня, 12:25
132
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Ушаковском мосту завершился ремонт

0 0

Работы велись с начала августа.

О завершении работ 9 сентября сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест". 

Рабочие полностью обновили верхний слой асфальтобетонного покрытия. На новый асфальт уже нанесли дорожную разметку. Все ограничения для движения транспорта сняли.

Напомним, Ушаковский мост через Большую Невку соединяет Приморский и Петроградский районы — Ушаковскую набережную и Каменный остров. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что подземный переход у Биржевого моста отремонтируют в 2 этапа. 

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: дорога, ремонт, ушаковский мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии