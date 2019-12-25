На Ушаковском мосту завершился ремонт

Работы велись с начала августа.

О завершении работ 9 сентября сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Рабочие полностью обновили верхний слой асфальтобетонного покрытия. На новый асфальт уже нанесли дорожную разметку. Все ограничения для движения транспорта сняли.

Напомним, Ушаковский мост через Большую Невку соединяет Приморский и Петроградский районы — Ушаковскую набережную и Каменный остров.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что подземный переход у Биржевого моста отремонтируют в 2 этапа.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"