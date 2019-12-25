Подземный переход у Биржевого моста отремонтируют в 2 этапа

Объект будет возведён АО "ПО "Возрождение". Начальная цена контракта составит 420 млн рублей.

Строительством подземного пешеходного перехода у Биржевого моста займутся специалисты АО "ПО "Возрождение". С предприятием заключён контракт за начальную цену в 420 млн рублей. Об этом сообщило издание "Деловой Петербург".



Отмечается, что компания прошла торги без конкуренции. Она займётся составлением проектной документации и непосредственно стройкой. Кроме того, организация уже ведёт капремонт самого моста – эти работы оценены почти в 2,4 млрд рублей на самом Биржевом мосту также выполняет "Возрождение".

По словам гендиректора филиала "Искусственные сооружения" АО "ПО "Возрождение" Георгия Белякова, работы по созданию перехода пройдут в 2 этапа. На первом из них будет подготовлен ствол тоннеля, а на втором строители подготовят пандусы слева и справа.

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Фото: Piter.TV