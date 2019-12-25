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Мост через Свирь перекроют 6 июля для прохода яхт
Сегодня, 15:46
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Мост через Свирь перекроют 6 июля для прохода яхт

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Движение машин на трассе "Кола" будет полностью перекрыто на время разводки моста.

6 июля с 11:10 до 13:10 Лодейнопольский мост будет разведен для прохода четырех яхт, сообщает ФКУ "Упрдор "Северо-Запад". Движение автотранспорта по мосту будет полностью перекрыто. Дорожное ведомство рекомендует всем водителям, чей путь пролегает по трассе Р-21 "Кола", строить маршруты с учетом этого обстоятельства. 

Лодейнопольский мост - автомобильно-железнодорожный разводной мост через реку Свирь в Ленобласти восточнее города Лодейное Поле, по мосту проходит федеральная автомобильная дорога Р-21 "Кола", 236-й километр. 

Ранее стало известно, что строительство нового моста в Киришах идет с опережением графика. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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