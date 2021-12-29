Мост через Свирь в Подпорожье откроют в конце этого года

Рабочее движение транспорта запустят в 2023 году.

В конце этого года в Ленобласти откроют мост через реку Свирь. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ГКУ "Ленавтодор".

Изначально мост должны были открыть к 2026 году. Однако работы идут без выходных со значительным опережением графика. Для монтажа балок над рекой используется особый тяжелый кран. Высота его стрелы позволяет надежно фиксировать железные конструкции над водой. Рабочих, стройматериалы и технику доставляют к месту на пароме.

Строительство моста оценивается в 4 млрд рублей. Протяженность двухполосного моста составит 727 метров.

Новый мост появится и в Петербурге. Речь идет о Большом Смоленском мосту. Ранее ГАТИ выдала разрешение на проектирование нового разводного моста.

Фото: Instagram / dorogi_lo