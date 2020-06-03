Мост через Градуевку закрывают на капремонт

Движение автобусов по дороге сохранится. С обеих сторон от моста были оборудованы разворотные площадки и остановки.

В конце недели мост через реку Градуевку в Выборгском районе Ленобласти будет закрыт на капитальный ремонт. Работы начнутся на трассе между поселками Зверево и Малиновка.

Движение автобусов по дороге сохранится. С обеих сторон от моста были оборудованы разворотные площадки и остановки. Дорожники также построили пешеходный мостик. Благодаря этим мерам, жители смогут добраться до нужных пунктов следующим образом: подойти к одному автобусу, выйти, перейти по пешеходному мосту и сесть в другой автобус.

Для автомобилистов предусмотрены объездные маршруты по трассе "Скандинавия" и Старовыборгскому шоссе. Водителей просят быть внимательными и следить за информацией на информационных щитах.

Вместо моста дорожники обустроят под дорогой большую водопропускную трубу.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы между Выборгом и Приозерском продолжат весной.

Фото: Telegram / Dorogi_lo