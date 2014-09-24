Бастрыкин поручил разобраться в ситуации со строительством нового моста через Чёрную речку

горожане недовольны тем, что ради строительства уже были срублены большие деревья, а это, в свою очередь, может привести к обрушению берега Чёрной речки.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку планов на строительство нового моста через Чёрную речку в Северной столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Разобраться в ситуации руководитель решил после многочисленных жалоб местных жителей, в том числе, проживающих в ЖК "Риверсайд". Горожане недовольны тем, что ради строительства уже были срублены большие деревья, а это, в свою очередь, может привести к обрушению берега Чёрной речки.

В Смольном заверяют, что новая переправа призвана улучшить дорожную обстановку в районе, а также у станции метро "Лесная".

Ранее былоо возбуждено уголовное дело после обращения в СК РФ о нарушении прав жителей ЖК "Волна" в Шушарах.

Фото: пресс-служба СК РФ