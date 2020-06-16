Возбуждено уголовное дело после обращения в СК РФ о нарушении прав жителей ЖК "Волна" в Шушарах

Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки о нарушении прав жильцов ЖК "Волна" в Шушарах. Об этом пишет "Петербургский дневник".
В ведомство жительница Северной столицы обратилась из-за того, что застройщик комплекса СК "Дальпитерстрой" внес изменения в проектную документацию. Вместо детской площадки и зоны для отдыха на территории ЖК находятся разгрузочная зона гипермаркета и нелегальные точки торговли.
Участком не владеют собственники помещений, при этом управляющая компания взимает плату за его содержания.
Фото: novostroyki.org
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