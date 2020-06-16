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Возбуждено уголовное дело после обращения в СК РФ о нарушении прав жителей ЖК "Волна" в Шушарах
Сегодня, 14:05
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Возбуждено уголовное дело после обращения в СК РФ о нарушении прав жителей ЖК "Волна" в Шушарах

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В СК РФ жительница Северной столицы обратилась из-за того, что застройщик комплекса СК "Дальпитерстрой" внес изменения в проектную документацию.

Александр Бастрыкин, председатель СК РФ, поручил возбудить уголовное дело после обращения петербурженки о нарушении прав жильцов ЖК "Волна" в Шушарах. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ведомство жительница Северной столицы обратилась из-за того, что застройщик комплекса СК "Дальпитерстрой" внес изменения в проектную документацию. Вместо детской площадки и зоны для отдыха на территории ЖК находятся разгрузочная зона гипермаркета  и нелегальные точки торговли.

Участком не владеют собственники помещений, при этом управляющая компания взимает плату за его содержания. 

Фото: novostroyki.org

Теги: александр бастрыкин, жк волна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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