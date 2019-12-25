Мост через Оккервиль в Кудрово будет готов осенью 2022 года

Информацию подтвердил застройщик объекта.

ГК "Инвестторг", выступающая застройщиком моста в Кудрово, намерена завершить работы до сентября текущего года. Информацию подтвердил заместитель председателя правительства региона по строительству Евгений Барановский после встречи с представителями компании.

Как отметил руководитель, обязательства по переправе закреплены за застройщиком с декабря 2022 года. Сейчас у него есть все необходимые ресурсы, чтобы закончить мероприятия за 3 месяца.

Поставили задачу ориентироваться на сентябрь, чтобы как можно скорее облегчить дорожную ситуацию в Кудрово. Евгений Барановский, зампредседателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ

Напомним, что мост в Кудрово будет иметь 4 полосы и ширину проезжей части 14 м. Ещё 5,5 м будут занимать тротуар и велодорожки.

Ранее мы сообщили о том, что дети в Кудрово искупались в фонтане с реагентами.

Фото: Комитет по строительству Ленобласти