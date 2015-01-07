Мосту Кораблестроителей в Петербурге исполнилось 40 лет

Переправа через Смоленку была построена в 1982 году. Она соединяет Васильевский остров с островом Декабристов.

Во вторник, 6 декабря, мост Кораблестроителей через реку Смоленку в Петербурге отмечает 40-летий юбилей. Как сообщила пресс-служба Смольного, переправу возвели в 1982 году.

Мост соединяет Васильевский остров и остров Декабристов в створе улицы Кораблестроителей. Он не относится к знаменитым сооружениям Северной столицы, однако выполняет важную функцию, обеспечивая транспорту и пешеходам быстрое перемещение в разные части города.

В Смольном напомнили, что название мост и улица Кораблестроителей получили благодаря трудившимся в городе корабелам. Строительство моста стали обсуждать ещё в 60-х г.г. после создания прямого канала до Финского залива.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пройдут технологические разводки мостов.

Фото: Пресс-служба Смольного