В Петербурге пройдут технологические разводки мостов

Испытания, необходимые для обслуживания конструкций и оборудования, будут длиться до пятницы.

В период с 5 по 9 декабря в Северной столице будут проходить технологические разводки на переправах для обслуживания конструкций и оборудования разводных мостов. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Так, ночью с 5 на 6 декабря с 2:00 до 5:00 будет разведён Большеохтинский мост, с 1:40 до 4:45 – Литейный мост и с 2:00 до 4:55 – Биржевой мост. Кроме того, Литейный и Биржевой мосты разведут повторно в ночь с 6 на 7 декабря (с 1:40 до 4:45 и с 2:00 до 4:55 соответственно).

С 7 на 8 декабря с 1:20 до 4:50 техническая разводка затронет Троицкий мост, с 1:25 до 5:00 – Благовещенский мост, и с 2:00 до 4:55 – Биржевой мост. Наконец, с 8 на 9 декабря разведут с 1:20 до 4:50 Троицкий мост, а с 1:25 до 5:00 – Благовещенский мост.

Организация добавила, что разводка и наводка мостов будет проводиться в указанном промежутке, но не обязательно всё указанное время. Благовещенский мост будут разводить в сквозном режиме.

Напомним, что официальный период разводки мостов завершился 30 ноября.

Фото: СПб ГБУ "Мостотрест"