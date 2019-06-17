Москвичу вернули 1,5 миллиона, которые он забыл в метро

Забывчивому пассажиру московского метрополитена вернули деньги.
Сообщается, что мужчина забыл пакет с деньгами у касс на станции "Октябрьская". Одинокий пакет привлек внимания полиции. Когда сотрудники МВД открыли пакет, то увидели, что пакет полон денежных купюр в сумме почти 1,5 миллиона рублей. Вскоре мужчина обнаружил пропажу и вернулся.
Деньги ему были возвращены в полном объеме.
Сегодня ранее: В Хабаровске 28-летняя пьяная сотрудница полиции устроила ДТП с пострадавшими.
Видео: МВД РФ
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