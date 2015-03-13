Москвичке, выбросившей свою дочь, предъявлено обвинение

По решению суда женщина будет заключена в СИЗО до 8 января 2023 года.

Чертановский суд Москвы заключил в СИЗО москвичку, выкинувшую годовалую дочку из окна квартиры. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Инцидент произошел во вторник, 8 ноября. Сообщалось, что 26-летния москвичка выкинула свою дочь, находясь в подавленном состоянии из-за развода. Девочка скончалась в тот же день в больнице.

На заседании суда москвичка призналась в том, что хотела убить себя и ребенка. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего. По решению суда женщина будет заключена в СИЗО до 8 января 2023 года.

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Видео: Telegram / SHOT