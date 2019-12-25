Москвичка проглотила зубную щетку при попытке протолкнуть колбасу

На удаление инородного предмета врачам понадобилось час.

В Москве 22-летняя девушка нечаянно проглотила зубную щетку.

АГН "Москва" со ссылкой на департамент здравоохранения в г. Москве сообщает, что в Боткинскую больницу поступила 22-летняя пациентка с необычным диагнозом. В пищеводе у девушки была стандартных размеров зубная щетка. Как удалось установить, во время семейного ужина у девушки застрял кусочек колбасы, она пошла в ванную и решила протолкнуть колбасу зубной щеткой.

В тот момент, когда щетка уперлась в колбасу, девушка нечаянно вдохнула. И колбаса, и щетка оказались в пищеводе. Девушка сообщила родителям, а те медикам. Врачи посовещались и отправили девушку на эндоскопию, где медики с помощью петли и эндоскопа час вытаскивали щетку из пищевода.

Сейчас девушка чувствует себя удовлетворительно и должна наблюдаться у хирурга в больнице.

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