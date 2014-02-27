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Женщина насмерть подавилась блинами под Красноярском
Сегодня, 13:40
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Женщина насмерть подавилась блинами под Красноярском

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Она скончалась во время соревнования.

На сельской ярмарке в селе Березовское Красноярского края произошла трагедия: женщина скончалась, подавившись блинами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл днём 1 марта во время соревнования по поеданию блинов. По предварительной информации, женщина попыталась съесть слишком много теста и не смогла дышать.

Медики, дежурившие на мероприятии, попытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось. О смерти бодипозитивной блогерши Акосты, которая скончалась в возрасте 27 лет, подавившись едой.

Ранее Piter.TV сообщал, что повар из Выборга приняла участие в кулинарном шоу "Битва шефов".

Фото: Piter.TV

Теги: масленица, подавилась, скончалась, смерть из-за блинов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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