Женщина насмерть подавилась блинами под Красноярском

Она скончалась во время соревнования.

На сельской ярмарке в селе Березовское Красноярского края произошла трагедия: женщина скончалась, подавившись блинами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошёл днём 1 марта во время соревнования по поеданию блинов. По предварительной информации, женщина попыталась съесть слишком много теста и не смогла дышать.

Медики, дежурившие на мероприятии, попытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось. О смерти бодипозитивной блогерши Акосты, которая скончалась в возрасте 27 лет, подавившись едой.

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Фото: Piter.TV