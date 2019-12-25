Москвичи застряли в пробке в телетрапе Пулково

Сотрудники аэропорта установили причину затора.

Пассажиры, прилетевшие из Москвы в Петербург, 9 минут пробыли в телетрапе аэропорта Пулково. В результате там образовалась огромная пробка. На поверку причины затора уже выехали специалисты. Об этом сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы".

На данный момент удалось установить, что ситуация связана с тем, что открытие входа в терминал было проведено несвоевременно. Вины пилотов нет, так как самолет приземлился вовремя.

После инцидента сотрудники Пулково проведут дополнительные тренировки для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Ранее мы рассказали о том, что в Пулково за день раскрыли кражи телефона и скейтборда.

Фото: pulkovoairport.ru