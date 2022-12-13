Москвичи сняли кольцо черного дыма в небе, образовавшееся после хлопка в Строгино

Специалисты считают, что у произошедшего явления техногенная природа.

Жители российской столицы сняли кольцо черного дыма в небе, образовавшееся после хлопка в районе Строгино. Инцидент произошел вечером 26 марта. В понедельник жители региона уточнили, что над их головами появилось дымовое кольцо. Появилось предположение о том, что этот звук произошел из-за "резко вырвавшегося из трубы дыма". Экстренные службы города пока сто не комментировали произошедшее. Специалисты из местного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объяснили журналистам "Московского комсомольца", что данное явление имеет техногенную природу, а не представляет из себя атмосферное явление.

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Фото и видео: Telegram / Mash