ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

ВКС России нанесли удары по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в интервью "РИА Новости".
По его словам, российские военные удачно отработали по военным целям в населенных пунктах Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка, Черновое и Железнодорожное. Рогов добавил, что ВКС нанесли удары по местам, где формируется группировка для возможного наступления.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч".
Видео: Telegram / РИА Новости
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