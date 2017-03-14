ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области

Российские военные удачно отработали по военным целям в шести населенных пунктах.

ВКС России нанесли удары по местам концентрации украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в интервью "РИА Новости".

По его словам, российские военные удачно отработали по военным целям в населенных пунктах Орехово, Степногорск, Гуляйполе, Малая Токмачка, Черновое и Железнодорожное. Рогов добавил, что ВКС нанесли удары по местам, где формируется группировка для возможного наступления.

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Видео: Telegram / РИА Новости