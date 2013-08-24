Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

Синоптики прогнозируют выпадение до трети месячной нормы осадков.

Синоптики предупредили жителей российской столицы о сильном ливне, который может обрушиться 20 сентября. Об этом информирует центр погоды "Фобос".

По данным синоптиков, такого дождя в Москве не было более 73 лет.

В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до трети месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более. из сообщения центра "Фобос"

Отмечается, что подобные суперливни были зафиксированы в 1952 и 1959 годах, однако, по интенсивности они были меньше – 13 миллиметров.

Синоптики предупреждают жителей Москвы о так называемом "балтийском" синдроме: когда погода может казаться холоднее, чем на самом деле. Согласно прогнозам, температура воздуха в Москве в ночь на понедельник составит от трех до пяти, а днем – не более семи градусов выше нуля.

Ранее мы сообщали, что 75% россиян уже начали замечать симптомы осенней хандры.

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