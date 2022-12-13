Москвичам рассказали о рисках потерять квартиру из-за перепланировки

Легализовать проведённые работы можно в течение 2023 года.

Мораторий на назначение штрафов при согласовании выполненной перепланировки был продлён для москвичей. Владельцы квартир могут легализовать проведённый ремонт до конца 2023 года, при этом некоторые виды перепланировки остаются под строгим запретом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин, передаёт телеканал "360".

Например, снос несущих стен, замена "мокрых" мест, когда переносят санузел или кухню, перекрытие вентиляции, вынос отопительных приборов на балкон или лоджию. Такое легализовать не удастся. Константин Крохин, юрист, председатель Московского жилищного союза

Также эксперт отметил, что вынос батареи на балкон может спровоцировать падение температуры во всем помещении, а в мороз трубы может прорвать, то есть, квартиры на нижних этажах зальёт кипятком. Снос несущих стен грозит не только большими трещинами, но и обрушением здания. Таким образом, если пренебречь чётко прописанными правилами, человек может лишиться жилья. Это произойдёт в случае если собственник квартиры не устранит незаконную перепланировку через полгода после выдачи предписания.

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