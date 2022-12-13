Петербургский адвокат рассказала, как добиться компенсации за травму на гололёде

По мнению юриста, необходимо дождаться помощи на месте происшествия.

Травмы на льду – не редкость для Северной столицы с её переменчивой погодой. Некачественная уборка дворов часто приводят к трагичным последствиям от падений на тротуарах, особенно в случае пожилых людей. О том, как наказать виновных в подобных происшествиях, пишет издание Spb.aif.ru со ссылкой на адвоката Петербургской коллегии адвокатов Александру Гудименко.

Эксперт подчеркнула, что в случае падения на гололёде необходимо срочно вызвать "скорую" и оставаться на месте до её прибытия. Даже если у человека есть возможность добраться до травмпункта самостоятельно, желательно не покидать место ЧП, поскольку так проще будет установить причастность конкретных организаций, отвечающих за уборку.

Если есть возможность – поищите свидетелей, обменяйтесь с ними контактами, узнайте о готовности дать показания в суде, если до этого дойдет. После фиксации повреждения в скорой можно подать заявление и в полицию. Дальше определяем виновника: как правило, это организация, которая занимается обслуживанием данной территории. И обращаемся туда сначала в претензионном порядке, предлагая добровольно погасить причиненный ущерб. Александра Гудименко, адвокат Петербургской коллегии адвокатов

Кроме того, юрист посоветовала составить досудебную претензию в конце лечения. К этому времени на руках должны быть все справки и чеки на медикаменты, в которых указаны убытки, связанные со временной потерей заработка. Гудименко заверила, что если сделать всё по правилам, вероятность привлечь коммунальщиков к ответственности возрастёт.

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Фото: Piter.TV