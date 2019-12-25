В субботу москвичей ждут предфронтальные дожди.

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары. С заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в конце недели в столице температура опустится примерно на 8-10 градусов — до отметки в 18-23 градуса тепла. Вильфанд считает это серьёзным понижением — после державшейся почти неделю жары в 27-31 градусов.

В субботу москвичей ждут предфронтальные дожди. Общее похолодание связано с перемещением холодного фронта в сторону российской столицы.

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