В среду и четверг температура в столице будет держаться на уровне от 14 до 19 градусов.

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании. С прогнозом выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, во вторник столицу ждут сильные дожди и облачная погода. Во второй половине дня в Москву придут интенсивные ливни, которые продлятся всю ночь и продолжатся в среду.

Будет очень холодная и дождливая погода. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра

Он сказал, что в среду и четверг температура в столице будет держаться на уровне от 14 до 19 градусов. Вильфанд отметил, что такая температура в июле характерна для Нарьян-Мара — города, который находится севернее полярного круга. Дождь и сильный ветер будут усиливать чувство холода.

Научный руководитель Гидрометцентра призвал москвичей готовиться к похолоданию и приготовить соответствующую форму одежды.

Ранее мы писали, что 13 июля погода в Петербурге будет на пару градусов ниже климатической нормы.