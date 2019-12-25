Москвичей оштрафовали на 210 миллионов за отсутствие масок в транспорте

За несоблюдение перчаточно-масочного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей.

Москвичей оштрафовали на 210 миллионов рублей за отсутствие масок в транспорте. Об этом рассказал заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Олег Иванов.

По его словам, в столичном общественном транспорте за отсутствие масок и перчаток оштрафовали более 42 тысяч пассажиров с момента введения данной нормы.

Иванов подчеркнул, что рейды для выявления нарушителей проводятся и по сей день. Они носят выборочный характер — сотрудники проверяют вестибюли, станции метро, автобусы и трамваи.

За несоблюдение перчаточно-масочного режима предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. Иванов подчеркнул, что большинство граждан его соблюдает, а нарушителям сначала объясняют необходимость ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.

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