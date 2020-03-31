Аналогичные льготы примут и в Московской области.

Москвичей на три месяца освободили от платы за капремонт. Данная льгота будет действовать с 1 апреля по 30 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина.

Мера принята в рамках борьбы с пандемией коронавируса и для поддержки граждан в самоизоляции. Отмечается, что в многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы. Новые начинать не будут, так как это создаёт дискомфорт для горожан, находящихся дома.

Также, подчёркивают в мэрии, это минимизирует нахождение посторонних людей в домах.

Аналогичные льготы примут и в Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Ранее более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице.