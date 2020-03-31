Сайт московской службы занятости посещали 40 тысяч раз.

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице за сутки. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, количество обращений растет. 10 тысяч обращений поступили за одни сутки, сайт службы занятости посещали 40 тысяч раз.

Ракова считает, что ситуация на рынке труда в Москве — одна из самых благоприятных в России. Но у жителей могут быть проблемы с поиском работы из-за пандемии коронавируса. Так как предприятия закрываются, в сфере услуг и обслуживания могут начаться сокращения.

Заместитель мэра объяснила, что именно из-за трудностей, которые предвидели чиновники, городская власть и учредила данную выплату в 19,5 тысяч рублей.

Ранее в Москве умерли четыре россиянина с коронавирусом.

Видео: YouTube / Департамент здравоохранения Москвы