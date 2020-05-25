Власти столицы снимут ограничения с непродовольственной торговли, а после - в сфере бытовых услуг.

Москвичам рассказали о следующем этапе снятия ограничений. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился заместитель министра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Чиновник объяснил, что в столице планируется восстановить работу непродовольственной торговли. Следующий этап коснется сферы бытовых услуг.

Промышленности невыгодно работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. Поэтому мы сейчас работаем над возможностью поэтапного возвращения к работе торговли Владимир Ефимов, замминистра Москвы по экономической политике

Ефимов заметил, что для экономики Москвы важную роль играет непродовольственная торговля. В ней участвует большое количество населения. Эта отрасль считается частью товаропроводящей цепочки от производителя к конечному потребителю.

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