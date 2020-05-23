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В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

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Тесты на антитела в столице запустили 15 мая.

Более 50 тысяч москвичей прошли тесты на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, околок 12,5% жителей Москвы уже выработали или начинают вырабатывать иммунитет к COVID-19. В дальнейшем власти города продолжат проводить массовое тестирование, чтобы иметь представление о здоровье москвичей. В Депздраве отметили, что на основе этого можно будет принимать решение об ослаблении ограничительных мер. 

Тесты на антитела в столице запустили 15 мая. Тем, кто его проходит, через две недели сообщают об уровне иммунитета по наличию в крови иммуноглобулина G, а каждый месяц планируется сообщать о количестве иммуноглобулина М. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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