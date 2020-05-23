В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу

Тесты на антитела в столице запустили 15 мая.

Более 50 тысяч москвичей прошли тесты на антитела к коронавирусу. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, околок 12,5% жителей Москвы уже выработали или начинают вырабатывать иммунитет к COVID-19. В дальнейшем власти города продолжат проводить массовое тестирование, чтобы иметь представление о здоровье москвичей. В Депздраве отметили, что на основе этого можно будет принимать решение об ослаблении ограничительных мер.

Тесты на антитела в столице запустили 15 мая. Тем, кто его проходит, через две недели сообщают об уровне иммунитета по наличию в крови иммуноглобулина G, а каждый месяц планируется сообщать о количестве иммуноглобулина М.

Видео: kremlin.ru