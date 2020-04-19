Москвичам показали способ проверки номера автомобиля в пропуске

Об этом рассказала пресс-служба Дептранса столицы в своем телеграм-аккаунте.

Стал известен способ, с помощью которого москвичи могут проверить, внесен ли госномер личного авто в цифровой пропуск. Для этого им нужно зайти на портал "Недома", отмечают 19 апреля в дептрансе столицы.

Свой автомобиль в базе можно будет проверить, если цифровой пропуск уже действителен и к нему "привязан" номер автомобиля. В случае отсутствия в базе номера автомобиля при его проверке уполномоченными органами нарушителя ждет штраф в 5 тысяч рублей.

Ранее в Московской области рассказали о новом способе получения цифрового пропуска в период режима повышенной готовности. Теперь жители Подмосковья смогут отправить СМС-сообщение на короткий номер 0250, указав в послании цель поездки.

Видео: YouTube / autoee, ДПС ГИБДД УМВД РОССИИ, Bataysk