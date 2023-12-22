Москвич снял деньги с забытой пассажиром карты на станции "Лианозово"

Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения.

В северном вестибюле станции московского метрополитена "Лианозово" пассажир, внеся денежные средства на счет, забыл в банкомате свою карту. В результате этой оплошностью воспользовался мошенник. Мужчина заметил на экране аппарата, что в устройстве находится чужая банковская карта, по которой предыдущий пользователь не завершил операционный сеанс. Ему удалось снять 22 тысячи рублей наличными средствами. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что в настоящее время подозреваемый в преступлении задержан.

Его привлечение к уголовной ответственности за кражу с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину (пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ) на контроле в прокуратуре. пресс-служба надзорного ведомства

В Петербурге задержали мигрантку, находящуюся в межгосударственном розыске за мошенничество с лизингом.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы