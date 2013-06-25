Вторник 13 июля побьет рекорд 1985 года.

Москве пообещали рекордную жару. Об этом сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. По данным эксперта, 13 июля 2021 года будет побит показатель 13 июля 1985 года.

С большой долей вероятности в Москве сегодня будет обновлен очередной суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который пока для этого дня составляет 32,4 градуса, он был установлен в 1936 году. Михаил Леус, представитель "Фобоса"

Напомним, что аномальные показатели затронули многие регионы РФ. В Центральной части страны температура воздуха держится на отметке в плюс 30 - плюс 35 градусов по Цельсию.

МЧС Петербурга предупреждает горожан об ухудшении погоды до 16 июля.

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