Москва усилит контроль за "наркотическими" уголовными делами

Полиция усовершенствует контроль за законностью решений по "наркотическим" делам.

Полиция Москвы усилит контроль за ведением уголовных дел по статьям за незаконный оборот наркотиков. Работа по данному вопросу будет организована до первого сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Причиной таких мер стала ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным. После завершения эфира президент России дал распоряжения, касающиеся совершенствования эффективности системы правоохранительных органов.

Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам...в соответствии со своей компетенцией необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений объяснил руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов

На данный момент поручение передано начальнику Следственного управления Наталье Агафьевой, а также замначальника полиции Сергею Плахих.

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Фото: Piter.tv