Центробанк: хакеры украли у ЦБ около 58,4 млн руб в 2018 году

Самыми злостными оказались две кибергруппировки: Cobalt и Silence.

В Центробанке рассказали об ущербе, который нанесли в прошлом году хакеры из проектов Cobalt и Silence. Российские банки лишились не менее 58,4 миллионов рублей из-за кибератак. Такое заявление сделали специалисты подразделения информационной безопасности ЦБ.

Согласно информации, представленной в отчете, Cobalt лишили ЦБ 44 миллионов рублей. Эта организация получила название по названию программного обеспечения, созданного для тестирования информационных систем. Второе место по материальному ущербу занимает группа Silence. Они используют вредоносное обеспечение собственной разработки. Предположительно ее члены отобрали у ЦБ 14,4 миллионов рублей.

Аналитики добавили, что показатели в 2018 году значительно меньше, чем ущерб, зафиксированный в 2017-ом.

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Фото: Piter.tv