ФСБ России задержали Александра Воробьева по подозрению в госизмене

Подробности задержания оперативники не раскрыли.

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, которого считают причастным к госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах. В нарушении 275 статьи Уголовного кодекса обвиняется россиянин по имени Александр Воробьев. Подробности спецоперации оперативники не раскрыли.

Известно, что преступника поймали 4 июля 2019 года. В настоящее время в отношении молодого человека ведутся следственные действия. Детали возможного преступления, совершенного Воробьевым, в ФСБ не уточнили.

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Видео: YouTube / ИА Версия-Саратов