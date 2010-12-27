Владимир Путин поделился подробностями встречи с Папой Римским

Понтифик оказался поклонником русской художественной литературы.

Владимир Путин рассказал о темах, которые он обсуждал во время встречи с Папой Римским. Президент России объяснил, что понтифик лично разрешил ему раскрыть общественности один их фактов.

Благодаря встрече публика узнала, что на столе у Папы Римского всегда лежит книга из русской классической литературы. Спикер добавил, что часто обращается к трудам Достоевского и Толстого.

Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником прокомментировал сам понтифик

Путин заметил, что это высказывание говорит о многом.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала".

Фото: Piter.tv