Владимир Путин поделился подробностями встречи с Папой Римским

Владимир Путин рассказал о темах, которые он обсуждал во время встречи с Папой Римским. Президент России объяснил, что понтифик лично разрешил ему раскрыть общественности один их фактов.
Благодаря встрече публика узнала, что на столе у Папы Римского всегда лежит книга из русской классической литературы. Спикер добавил, что часто обращается к трудам Достоевского и Толстого.
Я говорю своим священникам, что без книг Достоевского, без того, чтобы осознать всю глубину его философии, нельзя быть настоящим священником
прокомментировал сам понтифик
Путин заметил, что это высказывание говорит о многом.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы выберут название арт-парку на месте "Судебного квартала".
Фото: Piter.tv
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