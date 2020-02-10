В Москве задержали пранков, которые изображали в метро "приступ коронавируса"

На пранков завели уголовное дело о хулиганстве.

В Москве на пранков, которые в столичной подземке пугали людей коронавирусом, возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В начале февраля в сети было опубликовано видео, которые сняли молодые люди в вагоне столичного метрополитена. На данном видео молодой мужчина в медицинской маске падает на пол в вагоне метро и бьется в судорогах. Его сообщники выкрикивают слово "Корононавируус", побуждая людей разбегаться в панике.

Столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка на Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Отделом дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Один из подозреваемых уже задержан, им оказался 25-летний гражданин Таджикистана, сообщает телеграм-канал BAZA. Его сообщники устанавливаются.

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Видео: BAZA