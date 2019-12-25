Самолет из Торонто на Ямайку вернулся в Канаду из-за шутки пассажира о коронавирусе

Экипаж самолета авиакомпании WestJet не оценил и развернул самолет обратно в аэропорт вылета.

Пассажир самолета WestJet , летевшего из Торонто (Канада)в Монтего-Бей (Ямайка), пошутил, что у него коронавирус.

Самолет WestJet вылетел из Канады на Ямайку с 243 пассажирами на борту. Через 2 часа полета 29-летний пассажир встал и объявил всем присутствующим, что недавно вернулся из Китая и у него коронавирус. Экипаж шутку не оценил и, действуя согласно регламенту, развернул самолет в аэропорт вылета, так как они не могли приземлиться ни в США, ни на Ямайке.

Мужчину по возвращению самолета в Торонто передали полиции. На него заведено дело о хулиганстве, передает издание CBC.

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Фото: CBC