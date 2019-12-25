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Москва поставила рекорд по средней ипотеке перед обновлением программы
Сегодня, 9:30
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Москва поставила рекорд по средней ипотеке перед обновлением программы

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В среднем сумма выросла на 6%.

Перед обновлением программы льготной ипотеки Москва поставила рекорд по средней ипотеке. Рекорд был поставлен в июне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, в июне средний чек по ипотеке в столице составил 6.5 млн рублей. Если сравнивать с маем, то он увеличился на 400 тыс. рублей.

Таким образом, в Москве средняя сумма ипотечного кредита выросла на 6%. Для сравнения, в конце прошлого года средняя сумма равнялась 5,8 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Москве во все прививочных пунктах началась повторная вакцинация от коронавируса. 

Фото: pexels 

 

Теги: льготная ипотека, средняя сумма ипотеки
Категории: Новости России, Лента новостей,

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