Сделать ревакцинацию можно препаратами "Спутник Лайт" или "Спутник V".

Повторная вакцинация от COVID-19 в Москве началась во всех прививочных центрах. Об сообщили журналисты телеканала "360" со ссылкой на заявление заместителя мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. Чиновница объяснила, что власти города продолжают расширять возможности для населения в рамках прививочной кампании.

Мы уже начали повторную вакцинацию в домах престарелых. Сделать повторную прививку "Спутником Лайт" или "Спутником V" можно будет во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои документы" и других популярных общественных местах. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

Напомним, что специалисты рекомендуют проходить повторную вакцинацию от коронавируса через шесть месяцев после введения в организм первого компонента. Повторная вакцинация позволит сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми и более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемиологической обстановки проходить ревакцинацию желательно раз в год.

В Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли почти 1,2 миллиона человек.

Фото: Piter.tv