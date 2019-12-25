Алексей Немерюк рассказал, что бизнесмены сами будут определять график работы в праздничное время.

Москва не будет вводить ограничений на работу магазинов и ресторанов на майских праздниках. Об этом журналистам телеканала "360" сообщил глава местного департамента по торговле и услугам Алексей Немерюк. Чиновник заметил, что предприниматели города будут самостоятельно определять график работы своих заведений. На данный момент многие бизнесмены прогнозируют большой поток посетителей в торговых центрах и в общепите, а также на летних верандах.

Мы просим всех очень внимательно относиться к соблюдению масочно-перчаточного режима. Алексей Немерюк, московский чиновник

Правоохранительные органы по региону будут следить за соблюдением ношения медицинских защитных средств и соблюдением санитарных требований и ограничительных мер, указанных в рекомендациях Роспотребнадзора. Напомним, что наполняемость залов в театрах и кинотеатрах остается не более 50 процентов.

В Подмосковье подготовят койки на случай роста заболеваемости в праздники.

Фото: Piter.tv