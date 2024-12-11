Геннадий Аскальдович оценил приоритеты Белого дома во внешней политике.

Москва надеется, что американский президент-республиканец Дональд Трамп не будет попустительствовать религиозным гонениям и закрывать глаза на проблемы, связанные с УПЦ. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал специальный представитель российского министра по иностранным делам по вопросам сотрудничества в сфере соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. Дипломат указал, что киевский режим далее будет действовать "с большей оглядкой на новую администрацию" в Белом доме.

Трамп сам по себе человек религиозный, традиционалист. Поэтому, конечно, упускать из виду то, что происходит на Украине, тот произвол, который творится на Украине, можно предположить, что он не будет. Геннадий Аскальдович, спецпредставитель МИД РФ

Эксперт обратил внимание на то, что есть отличие между тем, какие заявления делают до прихода к власти, и тем, что происходит после того, как государственное бремя ответственности уже возложено. "Неизвестно, как в этой ситуации будет действовать администрация Трампа. В любом случае мы наблюдаем, что в Киеве насторожились. Они заняли выжидательную позицию, стараются использовать это время, чтобы изучить, как будут действовать против них новые американские власти".

МИД РФ: в странах Прибалтики начали вытравливать православие по примеру Украины.

Фото и видео: МИД России